Tester la 4G de Bouygues Telecom gratuitement c'est possible

Difficile de comparer la couverture des différents opérateurs sans souscrire à leurs offres. Très confiant sur sa couverture et ses débits, Bouygues Telecom propose depuis hier etd'offrir gratuitement une carte sim avecCe type d'offre est complètement inédit et est une excellente occasion à ceux qui souhaitent découvrir ou comparer la 4G Bouygues avec un autre opérateur.La carte sim qui ne comporte que de la data est activée automatiquement sous 3 jours après la commande. Elle sera désactivée automatiquement au bout d'un mois d'utilisation.Cette fameuse sim est utilisable avec unou encore unLa carte sim (data only) est offerte avec une ligne dédiée et activée automatiquement sous 3 jours après la commande.Pour souscrire à cette offre, cela se passe sur le site de Bouygues Telecom Pour parler un peu technique, la 4G+ offre des débits deux fois plus rapides que la 4G (jusqu'à 220Mb/s) dans plus de 25 grandes villes.L'Ultra Haut-Débit qui n'est disponible pour le moment à Paris, Lyon, Marseille et Chartres mais les débits en 4G peuvent aller jusqu'à 300Mb/s