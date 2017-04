Bouygues Telecom teste la 5G

La 5G est 100 fois plus rapide que le débit moyen actuel en 4G

5 fois moins de latence que la 4G

La vitesse peut attendre un pic de 22 Gbits/s (Tests réalisés dans des conditions optimales et à quelques mètres de l'antenne)

La 5G ? Mais pour quoi faire ?

nous a convié très récemment au sein de son siège à Meudon la Forêt (92) pour parler deA peine quelques années après l'arrivée de la 4G, les opérateurs sont déjà en train de prévoir la prochaine norme 5G.Qui dit nouvelle génération dit nouvelle bande passante et voici quelques chiffres qui donnent le tournis :Le démarrage est prévu pour le moment d'iciavec un déploiement prioritaire pour les zones denses.Avec de tel débit, de nouveaux usages vont apparaître comme par exemple conduire une voiture à distance, améliorer les opérations médicales à distance grâce à la faible latence de la 5G.J'imagine aussi les futurs box internet qui ne passeront plus par du filaire mais par de la 5G pour les zones non fibrées.Aujourd'hui, le débit de la 4G est déjà bien suffisant, il est difficile de se projeter et de voir quelles seront les nouveaux besoins.En même temps on se posait le même genre de questions avant l'arrivée de la 4G et maintenant en 3G on ne fait plus grand chose.La bonne nouvelle c'est que la 5G pourra être utilisée sur les fréquences de la 4G.