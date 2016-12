Bouygues Telecom revoit l'interface de la BBox Sensation et intÃ¨gre Android Lollipop sur la Bbox Miami

Accès internet : Accès à l'ensemble des informations de la connexion établie. Graphique de l'utilisation de la connexion internet sur les dernières 24h.

: Accès à l'ensemble des informations de la connexion établie. Graphique de l'utilisation de la connexion internet sur les dernières 24h. Wifi : Affichage des informations concernant le réseau Wifi (Nom, mot de passe, plages horaires d'activation) mais également la liste des périphériques connectées.

: Affichage des informations concernant le réseau Wifi (Nom, mot de passe, plages horaires d'activation) mais également la liste des périphériques connectées. La téléphonie : Cette page donne accès aux informations relatives à la téléphonie (état de la ligne, messages répondeur, appels manqués et appels émis) Il est possible de refuser les appels masqués

: Cette page donne accès aux informations relatives à la téléphonie (état de la ligne, messages répondeur, appels manqués et appels émis) Il est possible de refuser les appels masqués Le Contrôle Parental

Les Diagnostics: Cette page offre pas mal de possibilités de tests (Test des ports téléphonie, Test de connectivité internet, analyse du trafic, scan des réseaux Wifi 2.4 et 5 Ghz.

Playstore adapté à une navigation TV

Applis optimisés pour la TV

Possibilité de Chromecaster du contenu sur la TV

Recherche vocale améliorée

s'est intéressé de près à ses box tout récemment.Pour la "classique" Bbox Sensation ADSL, son interface a été complétement revue, le FAI a eu recours a du "responsive design" (HTML5 et CSS3) comme n'importe quel site web d'aujourd'hui. L'interface devient donc plus attrayante, plus efficace, plus ergonomique avec des fonctionnalités d'auto-diagnostique.Voici les éléments que l'on peut retrouver sur la page d'accueil:Qui dit Box Android dit mise à jour comme on peut le voir sur les devices smartphone. Bouygues vient de mettre à jour sa Bbox Miami avec la dernière version d'Android Lollipop.Un programme de bêta test va être mis en place par Bouygues Telecom pour faire tester cette nouvelle version à ses clients et ainsi récolter les éventuels bug ou améliorations.Le recrutement pour cette phase de test débutera au mois de Novembre, les heureux élus auront la possibilité de tester cette nouvelle versionVoici le lien pour vous inscrire à ce programme via un formulaire.