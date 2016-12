Bouygues Telecom renforce son rÃ©seau 3G/4G pour la fÃªte de l'HumanitÃ©

La fête de l'Humanité va rassembler du 11 au 13 septembre un nombre assez conséquent de festivalier. Afin de proposer la meilleure expérience possible, Bouygues Telecom à décider de couvrir la fête de l'Humanité en installant des antennes supplémentaires.



Ces antennes permettront aux festivaliers de surfer en 3G et 4G pendant toute la durée de l'évènement sans baisse de débit dû à l'affluence.

Vous pourrez partager vos photos et vidéos en ajoutant le hashtag #4GBouygues.