4G Box de Bouygues Telecom - Du trÃ¨s haut dÃ©bit pour tous

Dimensions : Hauteur = 11cm, Largeur = 7cm, Profondeur = 7cm

Poids = 250g

Débits maximaux : 115Mbps DL/38Mbps UL

Connectique : 802.11b/g/n (Jusqu’à 32 connexions, Port Ethernet RJ45

a annoncé hier une belle alternative aux foyers possédant une mauvaise connexion internet :Comme son nom l'indique, il s'agit d'une box internet relié directement au réseau 4G (85% de la population est couverte) de Bouygues Telecom.Cela a pour but de proposer aux zones peu denses du territoire un débit suffisant pour profiter des nouveaux usages., 10 millions de foyers pourront donc profiter de cette nouvelle box.La 4G Box est fabriqué par, elle est de forme cylindrique et ne requiert qu'une alimentation électrique pour fonctionner. Son Wifi longue portée permet de connecter jusqu'à 32 appareils.L'offre internet est proposée à(Le premier mois est offert). La location de l'appareil est facturée 3€/mois ( Le premier mois est également offert).Contrairement à ce que l'on peut avoir comme limitation data sur nos forfaits mobiles, ici il n'y a visiblement aucune limitation de données.Mais j'imagine que des offres avec plusieurs paliers seront bientôt proposés, ce qui permettrait de baisser les prix.Pour savoir si vous êtes éligible ou non à cette offre, il suffira de vous rendre sur ce lien dès lundi.Caractéristiques techniques de la 4G box :Olivier Roussat, PDG de Bouygues Telecom confie : "Je suis ravi que Bouygues Telecom permette enfin à de nombreuses familles, résidant dans les zones peu denses du territoire, de vivre pleinement leur vie numérique (...) Il n’y a aucune raison de priver plus longtemps des millions de Français d’Internet très haut débit. S’appuyant sur la qualité de notre 4G, la 4G box va leur apporter une formidable solution d’Internet fixe très haut débit.Accéder à Internet est aujourd’hui essentiel, peu importe la technologie utilisée".Voici une vidéo expliquant de quelle manière Bouygues Telecom innove avec sa 4G box et la nouvelle publicité.