Test Arlo Ultra - Mon avis aprÃ¨s un test d'un an

Le nombre de cambriolage ne cesse de grimper et la volonté de s'équiper d'une caméra intéresse évident beaucoup de ménages. Seulement on n'a pas forcément tous les moyens de se prendre une alarme Verisure ou encore Somfy, surtout lorsque l'on souhaite commencer par l'utilisation d'une caméra extérieur.

C'est à partir de là que la jungle commence, vous avez des caméras à tous les prix, à commencer sur internet où ça commence à une vingtaine d'euros sur AliExpress jusqu'à 500-600€



Vous allez me dire comment un tel écart de prix peut s'expliquer ? Vous avez entièrement raison et il se trouve que j'ai justement eu l'occasion de tester une caméra "haut de gamme" à savoir l'Arlo Ultra pendant une année.

Je possède également une Netatmo Security, je vais donc être également capable de la comparer avec une caméra assez équivalente.





Installation



J'ai rarement vu une installation aussi simple, la seule "difficulté" sera d'accrocher le socle au mur via une cheville + vis, c'est tout ! Elle n'a rien besoin de plus car en réalité la caméra est aimantée à son socle, risqué ? Non pas vraiment car il s'agit d'un aimant capable évidemment de supporter le poids de cette dernière. Cela va donc permettre d'orienter la caméra comme bon vous semble.

En revanche celle peut être la proie à d'éventuels vols si celle-ci est à portée de mains. Il faut savoir que Arlo propose sur son site pas mal d'accessoires dont des socles, coques camouflage, panneau solaire pour recharger la caméra etc...



Pour ce qui est de l'installation intérieure c'est en revanche un peu plus compliqué que pour l'extérieur. C'est pour moi un des défauts que j'ai pu trouver à cette Arlo. Il sera nécessaire de brancher un "pont" fourni avec la caméra à votre box internet, c'est ensuite avec ce bridge que la caméra va communiquer.

J'ai pu rencontrer quelques difficultés, non pas pour connecter la caméra mais pour accéder aux vidéos enregistrés à l'extérieur de chez moi avec l'appli.

Il a été nécessaire d'ouvrir des ports sur ma box internet, n'étant pas un débutant dans ce domaine cela n'a pas été difficile pour moi mais je me mets à la place de novice qui jetteront certainement l'éponge. A titre d'exemple, sur ma caméra Netatmo Security je n'ai pas eu à faire ce réglage.









Connectivité



Un des gros avantages de cette caméra est son autonomie niveau énergie. Nul besoin d'avoir une prise de courant à proximité d'elle pour la faire fonctionner. Je pense que maintenant ce n'est clairement pas la seule à être dans ce cas mais certainement pas pour la caméra sur AliExpress à 40e.

Elle dispose donc d'une batterie, cette dernière est d'ailleurs assez imposante mais on comprend vite pourquoi lorsque j'ai vu son autonomie. Honnêtement je la recharge tous les 6 mois dans une utilisation normale, évidemment cela va dépendre de la sollicitation de la caméra et du déclenchement du flash la nuit.

Pour la recharger inutile de prendre votre tournevis ou autre pour enlever la batterie car il n'y a rien à faire hormis brancher le cable aimanter en usb.

L'application



Le pilotage/paramétrage de la caméra se fait avec l'application sur téléphone mais également via le site arlo.com

Cette dernière est assez claire, l'installation se fait justement avec l'appli, le pas à pas est simple et efficace. En revanche un défaut sur l'utilisation de l'appli qui est limité à une seule personne, je m'explique. Dans mon cas de figure, ma femme et moi avons l'application sur notre téléphone, lorsqu'un évènement est détecté, nous recevons évidemment une notification en même temps. Le plus rapide des deux pour voir l'évènement en question, en revanche l'autre personne rencontrera une erreur comme quoi une personne est déjà connectée à l'appli. Vraiment dommage est assez frustrant à distance. Même exemple avec Netatmo où je ne rencontre pas ce souci, pas de limite de connexion en simultané.

En revanche, un point que j'ai beaucoup apprécié c'est la capacité à pouvoir désactiver/activer la surveillance en fonction de votre geolocalisation. Il y a trois modes d'utilisation : Toujours activé

Activé selon des plages horaires

Activé selon la position du téléphone Par exemple j'ai parametré le mode activé sur des plages horaires lorsque soi ma femme ou moi somment à la maison. Si les deux téléphones sont en dehors de mon domicile, la surveillance s'active automatiquement et ça c'est vraiment pas mal. Pour info, la Netatmo ne propose pas ce genre de réglage.



Vidéo

La qualité de vidéo est juste bluffante, pas étonnant puisque cette caméra est capable de filmer en 4K. Encore une fois c'est le genre de détail qui va la démarquer de la concurrence. Si vous avez besoin de filmer avec un grand niveau de détail c'est la caméra qu'il vous faut. Personnellement au début j'ai désactivé cette option car connexion ADSL, entre temps je suis passé à la fibre et je ne me suis pas gêné pour l'activer, super rendu.



Si je devais lui chercher des défauts sur cet item, je dirais que j'aurai aimé qu'elle puisse faire la différence entre un animal et un véritable intru car au début cela m'envoyait des notifications à cause du parasol qui bougeait... Il suffit de trouver l'endroit où régler la sensibilité et tout est rentré dans l'ordre.



Mon avis sur la durée



Comme dis plus haut, cela fait environ 1 an que je l'essaye et à vrai dire je suis pleinement satisfait, alors oui le prix la place dans les caméras les plus chères du marché mais c'est le prix de la qualité et de la tranquillité.

Une caméra extérieure sera évidemment exposée aux intempéries, fortes et basses températures, je ne vais pas vous faire un dessin mais une caméra lowcost va s'user beaucoup plus rapidement. Là elle n'a pas bougé d'un poil, le plastique ne vieillit pas...

L'autonomie est incroyable, franchement rechargé sa caméra tous les 6 mois c'est vraiment appréciable, de plus si elle est dans un endroit inaccessible il sera possible de brancher le chargeur aimanté sans bouger la caméra (à condition d'avoir une prise pas trop loin ou une batterie externe car c'est un cable USB).



Trop cher ?

