Partir en vacances l'esprit tranquille avec Enki

Une garantie casse et panne des produits

Une garantie dépannage d'urgence

Pour 5,90€/mois : Une levée de doute à la demande de l’habitant par un agent de sécurité, Une prise en charge d’un retour de vacances prématuré La mise en sécurité de la maison, comme par exemple la pose d’un verrou provisoire ou de plaques pour boucher une baie vitrée cassée La mise en place d’un gardiennage.



En cas d'alerte, vous serez notifié sur votre lieu de vacances même sans 4G par le biais d'un SMS.Les caméras également sont de plus en plus prisés car elles vous donnent la possibilité de consulter à n'importe quel moment de la journée l'extérieur de votre habitat via la Netatmo Presence par exemple (je l'ai depuis quelques semaines, un test est également dans les tuyaux :) ) ou l'intérieur via la Netatmo Welcome qui elle peut dissocier les visages connues des visages inconnues et également vous donner l'alerte.Si malgré cela vous n'êtes toujours pas rassuré, il existe l'abonnement sécurité Enki sous forme d'un abonnement qui garantit :La box Enki de Leroy Merlin est disponible au tarif dechez Leroy Merlin, Boulanger et Auchan.https://www.leroymerlin.fr/v3/p/offre-de-remboursement-box-enki-l1501467891L’application Enki estet disponible pour les smartphoneset