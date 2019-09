Keynote Apple - Nouveaux iPhone 11 et iPhone 11 Pro (Prix, dates de sortie, photos, vidÃ©os...)

Keynote Apple - Nouveaux iPhone 11 et iPhone 11 Pro (Prix, dates de sortie, photos, vidéos...) Publié par Romain Theolaire le Mercredi 11 Septembre 2019







Pas loin de 2h de Keynote plus tard, aucun "one more thing" ne sera prononcé par Tim Cook clôturant donc la séance.

Apple a donc révélé un nouvel ou plutôt deux nouveaux modèles à savoir l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro. La messe annuelle par la firme de Cupertino a eu lieu hier comme à son habitude tous les ans. A peu près à la même période l'année dernière, Apple nous présentait entre autres les nouveaux iPhone XS et XS Max en remplacement de l'iPhone X. Malgré les fuites qui sont désormais légion, on espère tous les ans voir une révolution ou un petit effet "wahou".Pas loin de 2h de Keynote plus tard, aucun "one more thing" ne sera prononcé par Tim Cook clôturant donc la séance.Apple a donc révélé un nouvel ou plutôt deux nouveaux modèles à savoir l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro.



Apple a présenté ce nouveau modèle à gros renfort de superlatif, à se demander presque si le modèle "haut de gamme" serait mieux...).

La différence la plus flagrante avec l'iPhone XR est évidemment le double capteur Photo là ou l'iPhone XR n'en avant qu'un seul. En dehors de ça, aucun changement esthétique, on a toujours l'encoche et le port Lightning.





Voici quelques caractéristiques techniques : Ecran LCD Liquid Retina HD de 6,1 pouces doté d'une résolution de 1792x828 pixels à 326 ppp

Nouveau double capteur photo de 12 Mpx avec un ultra grand angle qui ouvre à 2.4 et un grand angle qui ouvre à 1.8 (Zoom optique 2x et zoom numérique 5x)

Nouveau capteur frontal de 12 Mpx qui ouvre à 2.2 avec la fonction selfies en slow-motion

Mode nuit pour améliorer les photos prises en basse luminosité

Nouvelle puce A13 Bionic

17h d'autonomie (1h en plus par rapport à l'iPhone XR)

Stockage au choix de 64, 128 et 256 Go

Déclinaisons en 6 couleurs (Mauve, Jaune, Vert, Noir, Blanc et Rouge)

Etanche (IP68)

Dolby Vision pour améliorer l'expérience sonore lorsqu'on regarde une vidéo compatible directement sur l'iPhone L'iPhone 11 devient donc le milieu de gamme sachant que l'iPhone XR est toujours commercialisé.Apple a présenté ce nouveau modèle à gros renfort de superlatif, à se demander presque si le modèle "haut de gamme" serait mieux...).La différence la plus flagrante avec l'iPhone XR est évidemment le double capteur Photo là ou l'iPhone XR n'en avant qu'un seul. En dehors de ça, aucun changement esthétique, on a toujours l'encoche et le port Lightning.Voici quelques caractéristiques techniques :







Voici quelques caractéristiques techniques : Ecran OLED Super Retina XDR de 5,8 pouces doté d'une résolution de 2436x1125 pixels à 458 ppp

Nouveau triple capteur photo de 12 Mpx avec un ultra grand angle qui ouvre à 2.4 et un grand angle qui ouvre à 1.8 et un téléobjectif qui ouvre à 2.0

Double stabilisation optique (Grand angle et téléobjectif)

Nouveau capteur frontal de 12 Mpx qui ouvre à 2.2 avec la fonction selfies en slow-motion

Mode nuit pour améliorer les photos prises en basse luminosité

Nouvelle puce A13 Bionic

18h d'autonomie (4h en plus par rapport à l'iPhone XS)

Stockage au choix de 64, 256 et 512 Go

Déclinaisons en 4 couleurs (Vert nuit, Gris sidéral, Or et Argent)

Etanche (IP68)

Dolby Vision pour améliorer l'expérience sonore lorsqu'on regarde une vidéo compatible directement sur l'iPhone Apple ne s'est évidemment par arrêter là, dans la foulée de la présentation de l'iPhone 11 on passe aux choses sérieuses avec le reveal de l'iPhone 11 Pro. C'est le tout premier iPhone qui possède la dénomination Pro. Comme vu sur la toile ces derniers mois, le nouvel modèle haut de gamme possède non plus 2 capteurs mais trois capteurs photo (Un grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif pour le zoom. En dehors du capteur téléobjectif, on a les même specs que sur l'iPhone 11.Voici quelques caractéristiques techniques :

Apple propose un truc intéressant avec ce nouvel iPhone 11 Pro, c'est de proposer la capacité à des applications tierces de pouvoir gérer manuellement chaque objectif. Par exemple comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessus on peut cadrer comme on le souhaite le capteur grand angle, l'ultra grand angle, le téléobjectif et même le capteur frontale dans la même vidéo comme des sources différentes et après il ne reste plus qu'à faire le montage.



Globalement je reste sur ma faim, je m'attendais à quelques nouveautés comme un TouchID dans l'écran, de l'USB type C pour remplacer le Lightning... (d'ailleur Apple a déjà adopté l'USB Type C mais en remplacement de l'Usb classique sur le cable Lightning). On sent qu'Apple n'avait pas grand chose à nous montrer pour ce nouveau modèle en dehors du fait qu'il ravira les amateurs de photos/vidéos. Par contre les amateurs et surtout utilisateurs de 3D Touch vont être déçu car même si cela n'a pas été évoqué, nous pouvons voir sur le site officiel que le 3D Touch a été abandonné en se contentant d'un "Haptic Touch".

Maintenant, certaines rumeurs parlent que le futur iPhone qui devrait au passage embarquer une puce 5G adoptera un tout nouveau design mais encore une fois nous ne serons fixé que l'année prochaine.



l'iPhone 11 sera en précommande à partir de Vendredi 13/09 avec une disponibilité à partir du 20/09.



Prix



iPhone 11 : 64 Go : 809€

: 809€ 128 Go : 859€

: 859€ 256 Go : 979€ iPhone 11 Pro / Pro Max :

64 Go : 1159€ / 1259€

: 1159€ / 1259€ 256 Go : 1329€ / 1429€

: 1329€ / 1429€ 512 Go : 1559€ / 1659 Pour finir,avec uneiPhone 11 :iPhone 11 Pro / Pro Max :

