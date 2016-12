url300km - BMW Ã©lectrise le web avec son jeu pour gagner une BMW i3

BMW France a mis en ligne la semaine dernière un jeu sur internet intituléqui permettra au plus fort de gagner une i3.L'objectif est assez clair: "Êtes-vous prêt à parcourir une URL de 300km ?"Le but du jeu est de taper les lettres qui s'affichent à l'écran avec Google Streetview en fond le plus vite possible, un booster est disponible et vous permettra d'avoir un petit coup de turbo. Attention, si vous vous trompez d'une seule lettre, le booster retombe à zéro.Derrière cette opération marketing, ce qu'il faut retenir est évidemment l'autonomie annoncée de, ce qui est une pour une voiture 100% électrique une petite prouesse.Elle peut réaliser cette distance grâce à son "Range Extender", c'est un petit moteur bi-cylindres qui permettra de recharger les batteries lorsqu'elles sont vides. Ce n'est pas un véhicule hybride, à aucun moment le moteur thermique ne fait tourner les roues, il agit juste comme un groupe électrogène pour recharger les batteries permettant à la voiture de rallier Paris à Calais par exemple.Pour les accros du clavier, rendez-vous sur URL300KM.Fr pour tenter de gagner la BMW i3.