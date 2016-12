Nouvel iPhone 6S et 6S Plus - Quoi de nouveau ?

Arrivée d'un nouveau coloris "Rose Gold" en complément de l'argent, noir et doré.

Nouveau processeur A9 64-Bit plus rapide de 70% en CPU et 9% en GPU que l'iPhone 6

Nouveau capteur photo de 12 Mégapixels, enregistrement vidéo 4K, capteur frontal de 5 mégapixels

Touch ID deux fois plus rapide que la première génération

16 Go: 749€

64Go: 849€

128 Go: 969€

16 Go: 859€

64Go: 969€

128 Go: 1079€

Tim Cook, CEO d'Apple a présenté hier à la presse mondiale lors de la keynote annuelle de nouveaux appareils dont le toutC'est une tradition désormais chez Apple, une version sur deux est estampillé de l'ancienne en ajoutant le logo S. Fine stratégie de la firme de Cupertino évitant de sortir chaque année un téléphone complètement nouveau.Là où l'iPhone 6 l'année dernière avait brillé l'année dernière avec de grosses nouveautés comme le nouveau design de l'iPhone ou encore une déclinaison "Plus" répondant à la demande des clients voulant une "phablet".Vous l'avez certainement compris l'iPhone 6S n'est pas un révolution, Apple a évidemment démontré que c'était un fabuleux nouveau modèle mais ça manque de convictions. La plus grosse nouveauté améliorant l'usage de cet iPhone est leCette nouvelle fonctionnalité est basé sur du Force Touch, nos téléphones sont aujourd'hui tactiles mais peu importe la pression que l'on exerce sur l'écran, l'action sera la même. Apple a réinventé quelque part l'utilisation du tactile en donnant la possibilité d'accéder à un menu contextuel en fonction des applications et surtout en fonction de la pression exercée sur l'écran ce qui est assez bluffant en vidéo je dois l'avouer (Environ 300 combinaisons possibles).Voici un aperçu du reste des nouveautés sur l'iPhone 6S et 6S Plus:Apple ne change pas de position concernant le stockage et démarre sa gamme à 16Go pour enchainer sur 64Go et 128Go.Voici les tarifs pour ce nouvel iPhone 6S:Pour le nouvel iPhone 6S Plus:Le nouveau modèle sera en précommande à partir du