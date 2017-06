Apple WWDC 2017 - iOS 11, iPad Pro, HomePod et iMac Pro

L'iPad Pro a été renouvellé avec un tout nouvel écran de 10.5 pouces où les bords ont été fortement réduits (40 % des bordures sont plus fines). il dispose d'un nouvel écran TrueTone plus lumineux, rafraichissement à 120 MHz (le double de la génération actuelle) permettant d'avoir une meilleur réactivité, une latence réduite pour l'Apple Pencil et des mouvements plus fluides.



Nouvelle tablette, nouveau processeur avec un Apple A10X Fusion qui est 30 % plus rapide que l'A9X et 40 % pour le GPU pour des performances qui seraient supérieures à un Intel Core i7.

Côté photo, le capteur de l'iPhone 7 fait son arrivée ainsi qu'une caméra frontale de 7 MPx avec flash Retina.



L'autonomie annoncée est de 10 heures.

Le nouvel iPad Pro 10.5 pouces est en vente dès maintenant et sera livrée dès la semaine prochaine.

Les options de stockage ont été doublées avec 64 Go (739€) pour l'entrée de gamme en allant jusqu'à 512 Go (1219€ en Wifi+4G) pour les plus gourmands d'entre nous.