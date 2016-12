Test Microsoft Surface 3 4G 128Go - Un excellent compagnon en mobilité avec Orange Business

Surface 2 RT

Ecran de 10,8 pouces doté d'une résolution Full HD Plus

Stockage de 64Go (2 Go de RAM) ou 128 Go (4 Go de RAM) au choix

Processeur Intel Atom X7 28700 quadri-coeur cadencé à 1,6 GHz avec la technologie Intel Burst permettant de grimper à 2,4 GHz

Wifi 802.11 ac, Bluetooth 4.0, USB 3.0, Emplacement MicroSim

Capteur avant de 3,5 Mégapixels, arrière de 8 mégapixels

Surface 3 64Go: 539€

Surface 3 64Go 4G: 647€

Surface 3 128Go: 647€

Surface 3 128 Go 4G: 755€

J'ai l'occasion d'utiliser depuis 2 mois une tablette Surface 3 4G quotidiennement. Avec cet article je vais essayer de vous retranscrire mes impressions sur cette tablette.Le nom "Surface" n'est pas nouveau et n'était pas vraiment destiné à la gamme tablette à la base, c'était plutôt une table en fait. Malgré le fait que le nom avait déjà été utilisé, Microsoft a décidé de continuer à utiliser le terme Surface pour sa gamme de tablette.La Surface 1 n'a pas rencontré le succès attendu (trop cher ? ah bon ?) , la firme de Redmond a rapidement décliné une Surface 2 en deux versions:L'intérêt de ces deux versions était de touché un public ne recherchant pas la puissance mais voulant une tablette Microsoft simple à utiliser. L'erreur pour moi sur la version RT était d'un OS beaucoup trop limité, on ne pouvait pas télécharger de logiciels à part ceux venant du Microsoft Store, processeur ARM oblige.Le tir a été corrigé avec cette version 3 qui est pour moi la plus aboutie, toujours deux versions:Mais contrairement à l'ancienne version, la Surface 3 "entrée de gamme" dispose d'une vraie configuration permettant de faire tourner Windows 10 de façon très correcte. Je n'aborderai pas la version Pro dans mon article mais comme vous l'imaginez elle est plutôt destinée à une utilisation professionnelles gourmande en puissance.Voici les caractéristiques techniques de la Surface 3:Je pense que la version 64 Go doit être un peu juste tant en terme de stockage que config matérielle avec 2 Go de RAM.Ma version est la plus musclée et surtout, chose appréciable pour quelqu'un de mobile comme moi, elle dispose d'un slot pour mettre une carte sim. Cela permet à la tablette d'être 4G avec Orange qui en a l'exclusivité.Cette tablette est un votre meilleur amie en mobilité là où il n'y a pas de Wifi. Orange Business commercialise cette tablette en version 4G Voici un cas assez parlant pour une utilisation de type "vendeur":▪ Administration à distance dans tous les magasins▪ Outil d’aide à la vente▪ Renforcement de l’image de l’entreprise pour ses clients grâce à une tablette design et efficace.▪ Environnement professionnel compatible avec les équipementsdu point de ventes (imprimante, carte bleue, CRM)▪ Facilité et sécurité de l’acte d’achat avec la prise en charge de la signature numérique grâce au stylet Surface haute précisionEt maintenant un cas de type "commerciale":▪ “Mon business sans coupure” grâce à la 4G▪ Utilisation des outils bureautiques comme sur un ordinateur▪ Utilisation d’applications métiers au bureau comme en mobilité▪ Diffusion de présentations clients, démonstrations sur un écran full HD▪ Légèreté de la tablette pour plus de simplicité en déplacement▪ Rapidité de transmission des données en 4G▪ Créer, éditer, imprimer tous type de documents▪ Un écosystème accessoires complet (stylet, clavier, câbles, etc...)Orange Business propose un forfait taillé pour cette tablette, il s'agit de Business Everywhere Pro Intense permettant de disposer d'un faireuse de 10 Go / mois et 3Go/mois en Europe.Le réseau Orange est d'ailleurs excellent j'ai souvent l'occasion de le comparer avec ses concurrents et il est rarement pris à défaut.La Surface 3 Pro est également disponible chez Orange Business mais elle ne dispose pas de la connectivité 4G ce que je trouve assez étrange quand on sait qu'aux US la Surface 3 Pro embarque cette fonctionnalité.En résumé, pour moi, sans faire de langue de bois, la Surface 3 est la plus aboutie de toute c'est certain, techniquement au point, elle est un parfait compromis entre la mobilité d'une tablette et la puissance d'un ultrabook. Pour vous dire, je l'utilise tous les jours, je l'avais par défaut sous Windows 8.1 mais je me suis empressé de mettre Windows 10 qui est un excellent OS. Son autonomie est d'environ une journée sans traiter de tâches gourmandes sinon vous pouvez compter 10h en utilisation vidéo.Voici les tarifs: