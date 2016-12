Orange rÃ©invente le tÃ©lÃ©phone avec NeoRetro

Téléphone avec combinés sans fil avec indicateur LED

Combiné secondaire indépendant qui peut faire office de mains libres portatif avec capteur de surface

Clavier numérique tactile

Ecran couleur LCD au centre de l'appareil

s'est attaqué à un autre objet de notre quotidien, le téléphone. L'objectif des designers était de garder un design de téléphone ancien des années 1930 mais électroniquement parlant qui soit à la pointe de la technologie.Le contrat est rempli et son petit nom c'estEsthétiquement, Sagem avait déjà fait dans le passé un téléphone au loin rétro mais celui est bien plus abouti.Voici un aperçu des fonctionnalités proposées:N'essayez pas de vous précipiter dans votre boutique Orange préférée ou sur le site vous ne le trouverez pas.Orange a décidé d'innover pour ce produit et de le proposer en exclusivité sur ulule (site de crowdfunding).Si vous ne connaissez pas ce terme, il s'agit de proposer un projet aux internautes, un nombre minimum de "promesses de ventes" est requis avant de commencer la production.Cela permet de financer le projet, d'avoir le produit moins cher et surtout de pouvoir prendre part au développeur du produit.Vous allez donc pouvoir précommander NeoRetro pour un. Pour le moment il yarequises ce qui est excellent pour un projet proposé depuis le 22 juin. Si tout fonctionne bien, les premiers NeoRetro seront expédiés le. Ils seront ensuite en vente dans le réseau de distribution de l'opérateur au prix de 139€.Voici une vidéo ci dessous pour vous faire une idée de NeoRetro.