Orange et sa boite Ã  capturer les Ã©motions de NoÃ«l

profite de cette période de Noël pour communiquer d'une manière plutôt inattendu avec un produit assez original : Sa boiteNoël est le moment le plus magique de l'année où l'on offre des cadeaux à tous nos proches, qui n'a jamais rêvé de pouvoir capturer ces moments ?Orange nous offre cette possibilité avec cette boite en extérieur assez classique mais très sophistiqué avec une caméra à l'intérieur.Lorsque votre proche ouvrira la boite, la caméra sera capable de capturer ce moment et de l'envoyer via sa carte Sim intégrée cet instant et vous l'enverra par mail.J'adore cet idée bien que cette boite ne sera pas disponible pour tout le monde, elle n'est pas à la vente mais Orange en fait gagnerdepuis le début du mois.Si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas bouclé tous vos cadeaux, Orange dispose d'une boutique en ligne qui vous proposera le cadeau idéal pour une personne en fonction des filtres que vous auraient rempli.Par exemple le casque Samsung Level On comblera à coup sur un membre de votre famille fana de musique.Romain