GoPro amÃ©liore le partage de courtes sÃ©quences vidÃ©o

Avec la démocratisation de la 4G, nous n'avons plus peur de partager quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Principe de Periscope pour ne pas le citer en faisant du live vidéo avec son smartphone, le genre de truc qui consomme pas mal de bande passante. Il n'y a donc plus de limite oú presque pour partager de la vidéo, quand on parle caméra, souvenirs etc... on est obligé de penser GoPro.

L'application smartphone est très bien foutu, mais qui n'a jamais été frustré de ne pas pouvoir partager un petit moment capturé depuis sa GoPro sur internet tout de suite ? Cette fonctionnalité était jusqu'à maintenant absente de l'appli mais ça c'était avant.

Il est désormais possible à ses utilisateurs de partager très rapidement une courte séquence (5, 15 et 30 sec) sur les réseaux sociaux, il est même possible de découper sa vidéo pour faire un mini montage très rapide en ajoutant une photo d'illustration.

La fonction "Découpage" est disponible sur les modèles HERO4 Black, HERO4 Silver et Hero+ LCD directement sur l'écran tactile a l'arrière de la caméra.

Pour tous les autres modèles il faudra le faire depuis l'application GoPro (iOS et Android) en Wi-Fi: