Demooz - Essayez le dernier Phillips Ambilight avant de l'acheter

Quelques enseignes propose le célèbre "Satisfait ou remboursé" mais souvent derrière cet argument marketing se cache une lourdeur administrative pour se faire rembourser et retourner le produit.



Et si vous pouviez essayer gratuitement un produit avant de l'acheter ? C'est le concept de Demooz, qui propose une mise en relation avec des particuliers (Ambassadeurs Demooz) près de chez vous qui possèdent le produit et se rendent disponibles pour vous faire la démo.

Quel est l'intérêt pour les ambassadeurs ?



Le but premier est de partager son expérience avec des futurs acheteurs, on a tous au moins une fois été confronté à un vendeur d'un grand magasin qui lit l'étiquette lorsque vous lui posez une question sur un produit. L'idée avec Demooz est d'avoir en face de vous un passionné et surtout quelqu'un qui utilise quotidiennement l'appareil, donc censé très bien connaitre le produit.

Il y a un système de récompense qui permet de cumuler des points en fonction de l'activité du "Demoozeur" et de son rating. Ces points permettent de récompenser les ambassadeurs ainsi Demooz leur offre des objets ou bon d'achats.



Cela fait 4 ans que Demooz existe et compte désormais plus de 90 000 membres au sein de sa communauté avec plus de 5000 produits dont Magimix, Dyson, Devialet, Zodiac, HTC etc...



Nous en parlons aujourd'hui car Demooz vient de signer un partenariat avec Phillips pour promouvoir son dernier téléviseur Ambilight TV.



Demooz a l'ambition de bousculer les codes du retail et de proposer une alternative à un showroom Fnac ou Darty pour ne pas les citer lorsqu'un consommateur souhaite acheter un nouveau produit.

Selon une étude, 74% des Français ne supportent plus de faire la queue en magasin, d'autant plus que, comme je le disais plus haut, on peut douter quelques fois des connaissances de certains vendeurs qui vous font plus perdre du temps qu'autre chose.



Phillips TV s'est donc associé à Demooz en recrutant 20 ambassadeurs partout en France pour faire tester gratuitement le téléviseur Phillips TV OLED 55POS9002.



Si vous souhaitez tester ce téléviseur, cliquez sur ce lien afin que vous puissiez être mis en relation avec un "demoozeur".

